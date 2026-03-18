Savigliano: al museo le “Vite dure” negli scatti di Vallinotto

Una mostra che racconta uno spaccato dell'Italia dei decenni scorsi, quando migliaia di italiani partivano in cerca di un futuro migliore nelle fabbriche del nord, in Germania o in Belgio. È “Vite dure. Dal Piemonte al Nord Europa, cronache di migrazioni, fatiche, solitudini”, in programma dal 21 marzo al 6 aprile al Museo civico-Gipsoteca di Savigliano.

Curata dall’Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo “Dante Livio Bianco”, la mostra sarà ospitata nell’antico refettorio francescano del Museo Civico e presenterà più di settanta fotografie di Mauro Vallinotto, autore torinese di lungo corso nel reportage sociale, oltre che collaboratore di importanti settimanali come l’Espresso, Panorama, Famiglia Cristiana, il Venerdì di Repubblica e Specchio de La Stampa.

L'allestimento verrà presentato giovedì 19 marzo, alle 18, al Museo: oltre a Vallinotto interverranno Sergio Soave (presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo), Argentino Boscolo e Aldo Lanfranco (Circolo Fotografico Imago Savigliano).

Le immagini sono state acquisite dall’Istituto Storico di Cuneo grazie al bando “Strategia Fotografia 2022” del Ministero della Cultura, ed accompagnano il visitatore in un viaggio tra volti, gesti e luoghi che testimoniano la fatica e la speranza di chi partiva.