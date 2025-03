"Tumore del seno: parliamone insieme": iniziativa di LILT Cuneo per la prevenzione

La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Cuneo invita la cittadinanza all'incontro "Tumore del seno: parliamone insieme", un evento di informazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione, diagnosi, cura e ricostruzione del tumore al seno. L'iniziativa si terrà martedì 18 marzo alle ore 20:45 presso lo Spazio incontri della Fondazione CRC in Via Roma 17 a Cuneo.

L'obiettivo dell'incontro è duplice: da un lato, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, strumenti fondamentali per aumentare le probabilità di guarigione; dall'altro, fornire informazioni aggiornate e complete sulle diverse fasi della malattia, dalle terapie più innovative al supporto psicologico, fino alle tecniche di chirurgia ricostruttiva.

Durante la serata, esperti qualificati affronteranno diverse tematiche, con un focus particolare sulle seguenti aree:

• Prevenzione e screening: verrà posta l'attenzione sull'importanza dei controlli periodici e sull'adozione di corretti stili di vita, al fine di ridurre il rischio di sviluppare il tumore.

• Diagnosi e trattamento chirurgico: Saranno presentate le nuove tecnologie e approcci chirurgici, sempre più personalizzati e mini-invasivi, che consentono di curare il tumore al seno con maggiore efficacia e minori effetti collaterali.

• Evoluzione della chirurgia senologica: Sarà dato spazio al tema del supporto alle donne durante il percorso di cura, con un'attenzione particolare agli aspetti psicologici e relazionali.

• Chirurgia ricostruttiva: Saranno illustrate le diverse tecniche di ricostruzione mammaria, sia immediate che differite, e i benefici che queste possono apportare al benessere psico-fisico delle pazienti.

Interverranno:

• Enrico Collidà (Presidente LILT Cuneo)

• Livio Tranchida (Direttore generale Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle)

• Dott.ssa Vandone (Oncologa)

• Dott. Garetto (Ginecologo - Senologo)

• Dott. Bonomi (Chirurgo Senologo)

• Dott. Rivarossa (Chirurgo Plastico)

La serata si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, durante il quale sarà possibile porre domande e ricevere chiarimenti dagli esperti.