Sabato Azione parteciperà alla manifestazione “Una piazza per l’Europa” a Cuneo

Azione, il Partito fondato da Carlo Calenda, annuncia la propria partecipazione alla manifestazione “Una piazza per l’Europa” che si terrà a Cuneo questo sabato pomeriggio, corrispettiva della manifestazione lanciata dal giornalista di Repubblica Michele Serra che si svolgerà a Roma nello stesso giorno.

Nel partecipare alla manifestazione locale il Segretario Provinciale di Azione Giacomo Prandi dichiara: “In quanto forza politica da sempre convintamente europeista, come Azione parteciperemo alla manifestazione di questo sabato, auspicando che nei contenuti e nelle dichiarazioni segua quella organizzata da noi dieci giorni fa al Parco della Resistenza. In ogni caso noi saremo presenti per ribadire a chi avesse ancora le idee confuse, così come farà Carlo Calenda a Roma, che l’Europa deve continuare a stare al fianco dell’Ucraina e che soltanto tramite un tempestivo rafforzamento complessivo e coordinamento comune degli eserciti europei, l’Europa sarà in grado di continuare ad esercitare quella forza di deterrenza che ha garantito per quasi ottanta anni la pace nel vecchio continente. A prescindere dal cinismo e sadismo di Trump, l’Europa deve rendersi conto che da tempo non è più il teatro geopolitico e geostrategico di primaria importanza per gli Stati Uniti d’America e che quindi, se vorrà continuare a difendersi da tiranni con velleità imperialiste come Putin, dovrà dotarsi anche di una forza di deterrenza propria, in un processo che deve partite ora dal coordinamento e rafforzamento degli eserciti europei nazionali per arrivare, una volta raggiunta anche l’unità politica, ad un esercito comune europeo, così come proposto dalla Commissione Europea e approvato dal Parlamento Europeo”.