Beinette, modifiche alla viabilità in via Stazione: installate due rotatorie provvisorie

Il Comune di Beinette, facendo seguito all'accettazione della proposta di ultimazione di parte dei lavori pervenuta dal titolare del PEC San Bernardo (delibera 7/2025), comunica che è stata modificata la viabilità in via Stazione.



"Sono state create due rotatorie provvisorie che rimarranno in fase di valutazione per un mese - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - Si raccomanda di prestare attenzione al nuovo sistema di circolazione veicolare, segnalando entro 30 giorni eventuali problematiche. I lavori sono effettuati dalla Ditta Centro Affari Immobiliari s.a.s. di Service Society che ha preso in carico la messa in sicurezza della viabilità per poi procedere al completamento dell'area stessa".