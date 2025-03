A Villar San Costanzo l’ultimo saluto a Benilde Bianco, la “sarta della Cappuccini”

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Dronero e Villar San Costanzo per la morte della signora Benilde Bianco, da tutti conosciuta come la “sarta dei Cappuccini”.



Originaria della zona del Picco di Dronero, aveva 93 anni. Una volta sposata, si era trasferita in quelli che ai tempi erano gli alloggi dei Cappuccini, affittati appunto dai frati. Proprio in casa si era creata un piccolo studio: all’inizio per passione, poi con gli anni proprio di mestiere, faceva la sarta.



Oltre 40 gli abiti da sposa da lei realizzati nel corso del tempo. Con grande dedizione e bravura ha saputo farsi conoscere da molte persone ed arrivare ad avere una clientela di affezionati. Proprio per questo, dopo alcuni anni, pur essendosi trasferita a Villar San Costanzo, la signora Benilde aveva comunque deciso di tenere ancora una piccola stanza ai Cappuccini dedicata alle prove abito, comoda per chi, di Dronero, aveva difficoltà a raggiungere Villar San Costanzo.



Oltre a cucire la signora Benilde, appassionata di viaggi, nel corso della sua vita ha visitato quasi tutta l’Europa ed è ricordata da quanti l’hanno conosciuta come una donna dolce, empatica e gentile. Inoltre, molto religiosa, in particolare devota a Padre Pio, per lei la preghiera è sempre stata un elemento essenziale della propria visto, come anche gli affetti, i suoi legami più stretti.



“Per me è stato un punto fondamentale, in particolare nella mia infanzia ed adolescenza - la ricorda con grande affetto la nipote Nadia - come una seconda mamma!”



Resterà nel cuore del figlio Valter, della nuora Marilena, della nipote Nadia, delle cognate, nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, venerdì 14 marzo, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Villar San Costanzo.