Casa a fuoco nelle campagne di Morozzo. Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme

Squadre di Vigili del Fuoco dal Comando provinciale di Cuneo e dal vicino distaccamento volontari sono impegnate in questi minuti nel contrastare l’incendio che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 marzo, ha interessato un abitazione in via Capitano Boetti a Morozzo, nelle campagne del paese.

Ignote al momento le cause del rogo. Stando alle prime informazioni giunte dal posto sembra però che le fiamme si siano sviluppate a partire dal camino, per poi estendersi al tetto dell’abitazione, nel cui cortile è presente un fabbricato agricolo.

