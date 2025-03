A Dogliani il concerto del duo DissoAnce

Tocca nuovamente a Dogliani ospitare domenica 23 marzo alle ore 17 presso il Teatro Sacra Famiglia, un concerto della serie “D’Accordi” organizzata con il Comune di Cherasco nell’ambito del progetto culturale “Contaminazioni”.

La cultura non ha confini, in quest’ottica è nata la collaborazione tra Dogliani e Cherasco per la rassegna musicale, finanziata dalla Fondazione Crc, che ha proposto concerti e lezioni d’ascolto a domeniche alterne nel teatro Sacra Famiglia di Dogliani e nella chiesa di San Gregorio di Cherasco.

Protagonista di questo appuntamento domenicale è il Duo AssonAnce, Roberto Carbelotto e Gilberto Meneghin entrambi alla fisarmonica.

Il nome Duo AssonAnce gioca con la parola ancia che è la sottile linguetta mobile la cui vibrazione fa suonare gli strumenti a fiato, nel qual caso le fisarmoniche suonate dai due componenti.

Nell’ottica di voler trattare qualcosa di diverso rispetto al repertorio folcloristico, il Duo propone riletture ed adattamenti di musica dedicata a generici strumenti da tasto o a tastiere ben specifiche (organo, clavicembalo) parallelamente ad un’opera di formazione e conoscenza verso i compositori, stimolandoli a produzioni originali per questa formazione. Composto da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi diplomati con il massimo dei voti e la lode in fisarmonica classica presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, il duo è attivo dal 2005 ed ha suonato in prestigiose sedi e stagioni concertistiche italiane ed estere. I musicisti hanno collaborato ed eseguito in prima assoluta, opere di illustri compositori italiani tra i quali Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Francesco Schweizer, Fabrizio De Rossi Re, Andrea Talmelli, Mario Pagotto, Tiziano Bedetti, Gianmartino Durighello, Massimo Priori, Lorenzo Fattambrini, Riccardo Riccardi, Daniele Venturi, Rolando Lucchi e altri. Hanno al loro attivo collaborazioni con altre formazioni musicali (Orchestra d’Archi Italiana, Orchestra da Camera – Ensemble Zandonai di Trento). Le loro produzioni discografiche sono state trasmesse a Rai Radio 3, Radio Belgrado.

Il programma del concerto di Dogliani è piuttosto curioso, intrecciando ieri e oggi, in una fitta trama. L’arnese sonoro valica gli stereotipi che spesso lo definiscono, ed utilizzando l’arte secolare della trascrizione, può a pieno titolo esplorare periodi antecedenti alla sua nascita; e così si trova alle prese con alcune pagine di J.S. Bach, anch’egli “trascrittore” di Vivaldi.

Domenica 23 marzo, ore 17, Dogliani - Teatro Sacra Famiglia; ingresso libero.