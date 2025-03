Al via i lavori per il nuovo micronido di Chiusa di Pesio

In seguito al sopralluogo di oggi, martedì 17 marzo, avvenuto alla presenza del sindaco Claudio Baudino, l'Amministrazione Comunale di Chiusa di Pesio è lieta di annunciare l'inizio dei lavori per la costruzione del micronido, un progetto strategico che mira a potenziare l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia e a garantire un futuro migliore alla comunità. Questo intervento, parte del Nuovo Piano Asili 2024, è reso possibile grazie al finanziamento dell'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4: Istruzione e Ricerca, con un contributo di 480.000 euro del Ministero dell'Istruzione e un cofinanziamento di 190.000 euro da parte del Comune.



Un sogno che diventa realtà



“Crediamo che una comunità forte si costruisca partendo dai più piccoli, dai loro diritti e dalle opportunità che possiamo offrire alle famiglie” - , dichiara la vicesindaca Daniela Giordanengo, che insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Luca Macario, segue il progetto fin dalla candidatura al bando PNRR -. Per questo, stiamo mettendo in campo il più grande investimento di sempre per i servizi all'infanzia e il supporto alla genitorialità. Dopo l'avvio dei nuovi servizi di doposcuola per tutte le categorie di scuole presenti in paese – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – e la riqualificazione del primo piano della Biblioteca Civica “Ezio Alberione” quale nuovo spazio a disposizione dei più giovani, abbiamo fortemente voluto partecipare al Bando PNRR per la costruzione del nuovo asilo nido. Una scommessa vinta”.





Il progetto e la visione

L'architetta Ilaria Boetti, responsabile del progetto, sottolinea: "Per il nostro team di professionisti – che include l'ing. Fabio Pedrionola, il Geom. Fabrizio Prato, il Geologo Luca Bertino, la Sicurtecnica srl e la B.I.Vil sas – è un piacere collaborare con un'amministrazione così attenta ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli. I bambini sono il nostro futuro, e abbiamo progettato il micronido come un ambiente dove il bambino è al centro, in uno spazio stimolante, sicuro e confortevole. Vogliamo che i bambini vivano ogni giorno in modo attivo, in un contesto che segna una crescita importante".

La struttura potrà ospitare fino a 24 bambini e sarà composta da: un'area di accoglienza, un blocco servizi per gli operatori (ufficio, servizi igienici, spogliatoi), una zona per il riposo e due ampie aule destinate alle attività, dotate di finestre che daranno accesso diretto a un porticato esterno, pensato per attività all'aria aperta e per la fruizione di un'area verde adiacente.



Ogni spazio è stato progettato con particolare attenzione all'accoglienza, nei colori e nelle dimensioni, con illuminazione naturale e artificiale studiata per il benessere dei bambini. Il riscaldamento a pavimento garantirà una temperatura omogenea, alimentato da una pompa di calore e pannelli fotovoltaici. L'edificio sarà a basso consumo energetico e realizzato nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale previsti dal PNRR.



Un investimento per la comunità

Dal 2019, l'amministrazione ha investito circa 90.000 euro per ridurre significativamente i costi del Baby Parking, dimostrando un impegno concreto verso le famiglie. Il micronido rappresenta un ulteriore passo decisivo: un investimento strategico per contrastare lo spopolamento delle aree interne, potenziare i servizi per i residenti e attrarre nuove famiglie, generando un circolo virtuoso di crescita socio-economica per tutta la comunità.

L'amministrazione ringrazia gli Uffici Comunali, e in particolare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Marco Audisio, per l'importante lavoro svolto. "I bambini non sono solo il nostro futuro, ma il nostro presente - conclude la vicesindaca - Continueremo a lavorare per garantire loro servizi che rispondano ai loro bisogni e alle loro speranze."