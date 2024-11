Mondovì, l'Istituto Alberghiero “Giolitti-Bellisario” tornerà alla sua piena funzionalità

Dopo anni di difficoltà logistiche, causate dal crollo franoso del dicembre 2017, una chiara luce di speranza si accende per la sede centrale dell’Istituto Alberghiero “Giolitti-Bellisario” di Mondovì. La Provincia di Cuneo ha approvato la determina di fattibilità tecnica ed economica per restituire, finalmente, al plesso di piazza IV Novembre la sua “piena funzionalità”.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalla dirigente scolastica Donatella Garello, che si è sempre impegnata e spesa con grande forza e passione con tutte le istituzioni coinvolte per sollecitare la soluzione del problema. La dirigente ha, pertanto, voluto esprimere un ringraziamento sincero alle istituzioni coinvolte: “Siamo colpiti positivamente dalla notizia e desidero ringraziare la Provincia di Cuneo e il Comune di Mondovì a nome di tutto il personale docente, non docente e delle famiglie dei nostri allievi, che ogni giorno scelgono la nostra scuola, anche venendo da lontano, per la qualità delle nostre sfide educative”.



L'Istituto Alberghiero di Mondovì è da sempre un fiore all'occhiello per la città e l'intera regione Piemonte. Lo scorso anno, peraltro, la scuola è stata premiata a livello nazionale come una delle “cento eccellenze dell'innovazione educativa” in Italia, riconoscimento che testimonia il valore straordinario delle sue proposte formative, ulteriormente confermato dai tantissimi ex allievi che oggi occupano ruoli di grande prestigio internazionale nel mondo del lavoro. Nonostante le difficoltà logistiche che hanno segnato gli ultimi anni, dunque, l'Istituto non ha mai smesso di crescere, affrontando le sfide con determinazione e orgoglio.

“I risultati più che meritati che abbiamo conseguito, nonostante la complessità della situazione, dimostrano la capacità di adattamento e l'impegno di tutta la comunità scolastica”, ha sottolineato la dirigente Garello.

La decisione di procedere con i lavori è un primo, fondamentale passo verso la realizzazione del sogno di tutta la scuola: “Lo meritiamo di essere ricollocati in una struttura nuova, finalmente tutti insieme, con aule e laboratori vicini, in un ambiente funzionale che rispecchi il valore della nostra offerta formativa”, ha concluso la dirigente.



Un ringraziamento che si unisce alla speranza di poter restituire presto agli studenti e al personale una struttura moderna e sicura, in grado di sostenere le ambizioni e il successo di un istituto che, anche nelle difficoltà, ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per tutto il territorio.



Venti erano state le aule interessate dalla frana dichiarate inagibili e su cui necessitava intervenire per ripristinarne l'utilizzo in sicurezza. Atteso dal 2021 il lieto fine, si tratta di un primo passo verso la riapertura. Il terreno esterno all'edificio era stato messo in sicurezza e il sentiero che porta ai locali della palestra ripristinato.