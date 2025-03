CONsonanTE presenta “Il Suono Essenziale” di Danilo Raimondo e Cristina Bolla

In occasione del 18 marzo 2025, la giornata globale del riciclo, CONsonanTe e Danilo Raimondo, in arte “Artigiano del Suono”, propongono presso la Sala Mostra Confraternita di Scarnafigi la mostra “Il Suono Essenziale”, un percorso didattico museale pensato per suscitare interesse verso la consapevolezza ambientale e la creatività musicale.

Un’iniziativa nata per esplorare la musica attraverso strumenti musicali realizzati a mano a partire da materiali di scarto, di riciclo o reperiti in natura. Il progetto “Il Suono Essenziale”, si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alle tematiche del riciclo creativo e di mostrare le potenzialità sonore dei materiali naturali.

La Mostra sarà aperta alle Scuole di ogni ordine e grado presenti nella località di Scarnafigi, da martedì 18 a venerdì 21 marzo.

Sabato 22 e domenica 23 marzo la Mostra sarà aperta a tutti, con ingresso gratuito.

Danilo Raimondo accompagnerà il pubblico in un’esperienza immersiva, alla scoperta dei suoni dal mondo. Ogni visita durerà circa 1 h e 30. Al termine del percorso sarà possibile suonare questi particolari strumenti con l’aiuto dell’esperto.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Scarnafigi ed è finanziato da Ambiente e Servizi.