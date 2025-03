Avis Cuneo: Rosina De Luca confermata presidente per il prossimo quadriennio

Nuovo consiglio direttivo per l’Avis di Cuneo, l’associazione di donatori di sangue che quest’anno festeggerà l’80° anniversario della fondazione.

Confermata a guidare l’associazione per il prossimo quadriennio la presidente uscente Rosina De Luca, al suo terzo mandato, affiancata dal vicepresidente Leonardo Dolce, dal segretario Corrado Cosa e dall’amministratore Marco Pellegrino.

A completare la compagine sono stati eletti consiglieri Antonio Bruno, Annalisa Fontana, Simona Gallo, Ezio Marchisio, Matteo Morando e i nuovi ingressi di Matteo Marchisio e Luisa Giordano.

L’Avis Cuneo chiude il 2024 con più di 100 nuovi donatori, soprattutto giovani con meno di 35 anni e con il raggiungimento di quasi 1200 donazioni, in aumento rispetto al 2023.

Tante le attività e le manifestazioni e altrettanti i contributi per borse di studio e altre realtà associative della Granda, tra cui Fondazione Ospedale S. Croce, Auser, Bimbinbici, Natale di Solidarietà e Eso Es.

“Un risultato positivo frutto del lavoro di tutti i volontari, sia storici sia le nuove leve - sottolinea la presidente Rosina De Luca - Con il rimnovo del Consiglio direttivo si apre un nuovo momento per l’Avis Cuneo, sicuramente ricco di soddisfazione e impegno. Voglio ringraziare Pinuccia Marabotto, Francesco Ciolino e Romano Pellegrino che, dopo anni di costante supporto e partecipazione, hanno lasciato il posto a nuovi ingressi. A loro il mio più grande ringraziamento per il grandissimo servizio che hanno reso alla nostra associazione, con cui continueranno a collaborare in qualità di soci emeriti. Dobbiamo continuare a donare e reclutare nuovi donatori soprattutto fra i giovani, in modo da soddisfare la grande richiesta di sangue e emocomponenti, per costruire un futuro in cui nessuno debba temere di non trovare il sangue necessario per sopravvivere” .