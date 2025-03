Oggi a Canale la prima tappa di “Salute in piazza: incontraci al mercato”

È partito oggi da Canale il tour organizzato dell’ASL CN2 e sostenuto dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra intitolato “Salute in piazza - Incontriamoci al mercato”.

Dalle 9.30 alle 12, in concomitanza con il mercato cittadino, il camper-ambulatorio mobile attrezzato ha sostato nella centrale piazza Italia a disposizione dei cittadini, con l’offerta di vari servizi.

Nei due ambulatori ricavati all’interno del camper, grazie al lavoro degli infermieri di famiglia e comunità Stefano Bernocco e Chiara Cagno vi era la possibilità di avere una consulenza gratuita e la rilevazione di alcuni parametri di salute come pressione arteriosa, saturazione e glicemia.

L’iniziativa ha previsto anche spiegazioni sui vari programmi di prevenzione disponibili, come screening e vaccinazioni e la presenza di personale del dipartimento di prevenzione, in particolare della biologa Daniela Alessi e del dietista Matteo Papurello, per l’orientamento a stili di vita salutari con una valutazione della propria salute percepita.

Inoltre durante il tour, che toccherà varie località di Langa e Roero, è possibile non solo ottenere informazioni sulle attività che l’ASL svolge e fornisce sul territorio e in Ospedale a Verduno, ma anche aprire il Fascicolo Sanitario Elettronico con l’acquisizione dello Spid.

A Canale era operativa infatti come “facilitatore digitale” una delle preparatissime volontarie di A.Vo.C.A (Associazione di Volontariato Cuneese Acli) e la stessa associazione collaborerà all’iniziativa anche nelle prossime tappe di Cortemilia (21 marzo), Santo Stefano Belbo (26 marzo), Sommariva del Bosco (1 aprile), Cherasco (3 aprile), Govone (9 aprile) e Ceresole d’Alba (10 aprile).

Vi è altresì la possibilità di partecipare al progetto “Sentinelle della salute” che mira a creare una rete di volontari formati e informati che agiscono come punti di riferimento nel proprio quartiere o comunità per promuovere la salute, il benessere e l’informazione.

Si rimarca l’impegno e l’importanza che questi progetti rivestono per l’Azienda Sanitaria, in un’ottica di miglioramento della diffusione di informazioni sanitarie essenziali e corrette e di raccolta esigenze che i residenti delle varie località vorranno condividere.

Erano presenti a Canale, accolti dal sindaco Enrico Faccenda, il direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra Luciano Scalise e la direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Alba-Bra Paola Malvasio.

Per ulteriori informazioni

https://www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/