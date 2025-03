Bra, Riccardo Scamarcio ospite con il regista Stefano Sardo al cinema Impero

Grande notizia per tutti i cinefili. Venerdì 21 marzo, al cinema Impero di Bra, dopo la proiezione delle ore 18 e prima di quella delle ore 20, saranno ospiti in sala il regista Stefano Sardo e la star italiana Riccardo Scamarcio per presentare il loro ultimo film “Muori di lei”.

Il lungometraggio è distribuito da Medusa Film, nel cast, tra gli altri, troviamo anche Maria Chiara Giannetta, Mariela Garriga, Giulio Beranek, Francesco Brandi, Mariana Falace. Consigliato a: chi ama le emozioni forti.

Informazioni al numero 0172/412317 oppure sul sito www.cinemaimperobra.com.