Cuneo: si abbattono sedici alberi con problemi di stabilità in viale degli Angeli

A seguito dei controlli fitostatici effettuati da tecnici specializzati il Comune di Cuneo ha riscontrato la necessità di abbattere 16 alberi a rischio caduta situati sul viale degli Angeli.

Gli interventi riguarderanno il tratto compreso tra corso Dante e corso Brunet, e quello tra via Fenoglio e il Santuario dedicato alla Madonna degli Angeli.

I referti hanno evidenziato che tali alberi presentano condizioni critiche, con marciumi alle radici, al fusto o alla chioma, che compromettono la stabilità e costituiscono un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. Sebbene il Comune di Cuneo prediliga sempre la conservazione delle alberature ove possibile, in questi casi specifici l’abbattimento rappresenta l’unica soluzione praticabile per evitare rischi. Si tratta comunque di un numero piuttosto ristretto di piante (16 su un totale di 495 nella zona del viale degli Angeli, per una percentuale che va poco oltre il 3%).

Le operazioni di abbattimento saranno eseguite nei prossimi giorni. Durante i lavori, potrebbero verificarsi disagi temporanei alla viabilità e all’accesso alle aree interessate; si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

“Consapevoli dell’importanza di Viale Angeli quale simbolo per la comunità, l’Amministrazione desidera ribadire il proprio impegno nella tutela e nel rinnovamento del patrimonio arboreo cittadino – commenta l’assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis -. A tal proposito, si ricorda che non meno di due anni fa sono stati piantati 342 nuovi alberi a beneficio del bilancio arboreo della città, garantendo un equilibrio sostenibile e l’arricchimento del verde urbano”.