Stabilimento Rana a Moretta, termina con l'accordo lo sciopero dei lavoratori Armonia srl

Erano in sciopero da sabato scorso, 15 marzo, i lavoratori di Armonia srl in appalto presso lo stabilimento Rana di Moretta per l'igienizzazione e la sanificazione.



Rappresentati da Si Cobas chiedevano un aumento salariale. Oggi al quarto giorno della protesta e assenza dal lavoro a seguito dell'incontro con Armonia srl è stato raggiunto un accordo, che mette fine alla mobilitazione.



“Abbiamo ottenuto – spiegano da Si Cobas - l'aumento della paga oraria di 2 euro, oltre al premio di 100 euro al mese e un ticket mensa di 5 euro al giorno. I 50 lavoratori che avevano tutti aderito allo sciopero sono soddisfatti del risultato e per noi questo rientra nella campagna nazionale per ottenere il rinnovo dei contratti adeguandolo al carovita”.

"Gli operai Armonia - hanno chiarito da Si Cobas - si occupano delle pulizie industriali dello stabilimento, incluse l'igiene di linee e macchinari, peraltro svolgendo operazioni particolari e delicate che richiedono conoscenza, esperienza ed attenzione a beneficio della salute di tutti i lavoratori, oltre che della qualità di produzione e della sicurezza del luogo di lavoro".



Oltre all'aumento del salario il sindacato chiedeva il corretto inquadramento contrattuale. "Il Ccnl Multiservizi - spiegano dal sindacato - é usato in appalti e subappalti per abbassare il costo del lavoro e ridurre i diritti, evitando di applicare il contratto usato dall'azienda committente (vedi il caso proprio del gruppo Rana che ai dipendenti diretti applica il Ccnl Alimentari): prevede paghe orarie poco superiori ai 7 euro lordi, cioè un salario insufficiente per vivere dignitosamente ai prezzi attuali e pure garantendo la sopravvivenza della propria famiglia".