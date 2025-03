Eletti i rappresentanti U.S. Acli di Cuneo nella squadra di presidenza delle U.S Acli Nazionale

Lo scorso sabato 15 marzo, si è svolto a Roma il primo Consiglio Nazionale successivo al XVII° Congresso di U.S. Acli (Unione Sportiva).

Durante la riunione, il Presidente Damiano Lembo ha presentato la nuova squadra di Presidenza che guiderà l’Associazione nel quadriennio 2025-2028, della quale faranno parte due rappresentanti cuneesi.

Uno è Attilio Degioanni, già presidente provinciale U.S. Acli, a cui è stato affidato il delicato compito di coordinare le “Politiche Sportive per l’attività outdoor e Inclusione attiva dei soggetti fragili”.

Un settore davvero importante, per un incarico di grande responsabilità, in cui l’esperienza e le capacità di Degioanni verranno sicuramente alla luce.

Incarico di prestigio anche per la consigliera nazionale Giorgia Ferrero, che farà parte dell’USN Equitazione, sezione in via di aggiornamento e riorganizzazione.

Fanno parte della presidenza nazionale U.S Acli 12 rappresentanti più 5 consiglieri con delega.

Il presidente nazionale Damiano Lembo ha mantenuto a sé il Coordinamento Associativo, le Relazioni Istituzionali, i Rapporti con Organismi Sportivi e la Comunicazione Strategica, dichiarando alla fine dei lavori:

“La nuova squadra è pronta ad affrontare con impegno le sfide future per rafforzare il ruolo di U.S. Acli nello sport e nel sociale.

Ha commentato Attilio Degioanni:

“Ho partecipato a Roma, insieme a Giorgia Ferrero al primo consiglio Nazionale U.S. Acli con molto interesse. Sono stato nominato tra i 12 della Presidenza, con la delega del Coordinamento delle attività sportive outdoor riferite ai soggetti fragili e alla loro inclusione. Giorgia sarà responsabile della USN Equitazione, che da giugno avrà una connotazione nuova. Siamo consapevoli che ci sono tante opportunità nell'U.S. Acli soprattutto a livello territoriale e cercheremo di fare un buon lavoro”.

Elio Lingua presidente provinciale delle Acli cuneesi esprime la sua soddisfazione:

“Grazie ad Attilio e Giorgia, complimenti da tutto il sistema Acli cuneese. Siamo davvero ben rappresentati e auguri di cuore di buon lavoro in due incarichi delicati e soprattutto a favore delle persone più fragili. Ringraziamo Damiano Lembo, presidente nazionale U.S. Acli per la fiducia e il riconoscimento per tutta l'attività svolta a livello provinciale”.

Tra i prossimi eventi coordinati dall’U.S Acli di Cuneo ci sarà “Sportivi per natura”, con 5 circoli affiliati coinvolti e la collaborazione della Fondazione Compagnia San Paolo.