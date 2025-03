A Bra stand informativi per la raccolta differenziata nei mercati cittadini

Per agevolare i cittadini nel recupero delle dotazioni per la raccolta differenziata, la Società Trattamento Rifiuti (STR) installerà uno stand informativo e di distribuzione in occasione dei prossimi appuntamenti con il mercato di Bra.

La postazione sarà presente in piazza Spreitenbach mercoledì 26 marzo, in piazza Carlo Alberto venerdì 28 marzo e sul rialzo pedonale di piazza XX Settembre mercoledì 4 aprile. Durante queste tre mattinate, gli utenti potranno ritirare esclusivamente le dotazioni esaurite, presentandosi con un documento d’identità (se intestatari della TARI) o con una delega scritta in caso di ritiro per conto di un’altra persona. Saranno inoltre distribuiti i calendari della raccolta per il 2025, disponibili anche online sul sito https://coabser.it/bra/. Non saranno invece consegnati mastelli o contenitori per i rifiuti.

Rimangono comunque attive le alternative già predisposte dall’Amministrazione comunale e dalla STR, tra cui la consegna a domicilio su prenotazione (contattando l’Ecosportello di corso Monviso 5 al numero 0172.201054, via email ecosportello@strweb.biz o tramite il sito www.verdegufo.it – area prenotazioni) e il ritiro delle dotazioni presso l’Ecosportello, sempre su prenotazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ecosportello comunale al numero 0172.201054 o via email all’indirizzo ecosportello@strweb.biz, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle 14:00 alle 17:30.