Alba, il 25 marzo la presentazione del libro "I Giusti Albesi" di Lorenzo Tablino

Il 25 marzo, alle ore 17, la Sala Consiliare di Alba ospiterà la presentazione in anteprima del libro "I Giusti Albesi", scritto dall’enologo e giornalista Lorenzo Tablino ed edito da Edizioni Langhe Roero Monferrato. Il volume, frutto di due anni di ricerca storica, racconta le storie di coloro che, durante il secondo conflitto mondiale, rischiarono la propria vita e quella dei propri familiari per proteggere e salvare famiglie ebree dalla deportazione.

L’opera è stata realizzata con il contributo dell’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe. La presentazione vedrà la partecipazione dell’autore Lorenzo Tablino, del sindaco di Alba Alberto Gatto, di Don Dino Negro, Renato Vai e Roberto Cerrato.

Come spiega l’autore, il titolo richiama il termine "Giusti", utilizzato nel memoriale Yad Vashem di Gerusalemme per onorare chi, a rischio della propria vita, aiutò i perseguitati a salvarsi. "Anche nella nostra terra – afferma Tablino – molte persone, spesso poco conosciute, hanno compiuto gesti straordinari per proteggere vite umane. Non possiamo permettere che la memoria si perda, ed è nostro dovere ricordare questi eroi silenziosi. Li definiamo ‘Giusti tra gli Albesi’ per sottolineare il loro valore morale e l’importanza di trasmetterne l’esempio alle nuove generazioni".

Il libro raccoglie oltre cinquanta testimonianze di uomini e donne appartenenti a contesti diversi: contadini, viticoltori, professori universitari, imprenditori, avvocati e professionisti. Un lavoro che non solo ricostruisce fatti storici, ma porta alla luce sentimenti ed emozioni di chi decise di agire, anziché rimanere indifferente.

La pubblicazione esce in concomitanza con l’ottantesimo anniversario della morte del Beato Padre Giuseppe Girotti, figura di riferimento per la solidarietà e il coraggio dimostrato durante la guerra.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Padre Girotti di Alba tramite Renato Vai al numero 338-5622121. Per la stampa, riferimento a Francesca Tablino - Babel Agency, via email a francesca@babelagency.it o al numero 333-4799195.