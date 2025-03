Grazie a un gruppo di volontari nasce l'Auser Lesegno

Prenderà servizio dal 1° aprile 2025 il gruppo volontari Auser di Lesegno. Si tratta di un servizio gratuito, a favore della comunità, che prevede l’accompagnamento dei pazienti autosufficienti presso l’ambulatorio medico di Lesegno - il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 - e il trasporto presso ospedali, Asl, farmacie, centri medici della zona.

"Una brillante iniziativa sociale, promossa dal nostro consigliere Antonio Avico e appoggiata dal Dott. Luigi Raia - spiega il sindaco, Emanuele Rizzo -. Grazie ai volontari, sul nostro comune, verranno forniti servizi gratuiti per chi è meno giovane e ha difficoltà a recarsi da medico curante, in ospedale o in farmacia. Siamo molto contenti che sia stato formato questo gruppo di volontari che presterà servizio a favore della salute dei cittadini e della comunità. Grazie di cuore a tutti".

Per prenotare i servizi occorre chiamare i numeri 3464220923 o il 338 47 22 114 dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 19 alle 20.