"La giunta continua a tergiversare": Civallero (FI) chiede di poter conoscere i costi dell'operazione di vendita di Palazzo Chiodo a Cuneo

L’Amministrazione comunale a trazione PD continua a tergiversare. D’accordo che con la vendita di Palazzo Chiodo il comune ha incassato € 2.400.000,00, mentre manca sempre il milione di Tettoia Vinaj, ma per il suo acquisto a suo tempo venne aperto un finanziamento pluriennale con rate di peso consistente per le casse comunali.

“Riteniamo giusto e doveroso - interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia – che l’intera Cittadinanza sappia se il finanziamento per l'acquisto di Palazzo Chiodo è stato integralmente estinto ed a quanto ammonti il costo finale di detto finanziamento”.

“In sintesi – conclude Civallero – non pare difficile che l’Amministrazione possa dichiarare pubblicamente quanti denari sono stati versati dal Comune in adempimento e quanti ne deve ancora versare”. Eppure così non sembra.