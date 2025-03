L'Associazione commercianti albese incontra il Prefetto di Cuneo: focus su commercio e sicurezza

I vertici dell’Associazione Commercianti Albesi (ACA) hanno incontrato il Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, presso la Sala Consiglio di piazza San Paolo 3. Un confronto cordiale che ha permesso di approfondire alcune tematiche di grande rilevanza per il commercio locale e il territorio.

Al centro dell’incontro, la desertificazione commerciale dei piccoli centri abitati, dove le attività economiche non sono solo un motore economico, ma anche un presidio sociale e di legalità. Si è discusso inoltre del fenomeno turistico e della necessità di garantire un’adeguata sicurezza percepita, considerando l’alta affluenza di visitatori italiani e stranieri nella zona.

Il Prefetto Savastano ha ribadito la volontà della Prefettura di ascoltare le esigenze del territorio, collaborando con imprese e associazioni di categoria per tutelare e supportare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Un dialogo che si pone come punto di partenza per una sinergia sempre più stretta tra istituzioni e mondo economico locale.