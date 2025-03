Novello: il 22 marzo una giornata tra natura, tartufo e degustazioni

Sabato 22 marzo, il Comune di Novello, in collaborazione con Novelab e Langa Silvatica ODV, organizza un pomeriggio dedicato alla scoperta del legame tra suolo, tartufo e biodiversità. Un’occasione unica per approfondire il ruolo fondamentale della microbiologia del terreno e della comunità vegetale che vi cresce sopra.

L’evento inizierà alle 15:00 con una camminata didattica lungo il sentiero delle Rocche di San Nicola, accompagnati da un trifolao esperto. I partecipanti avranno l’opportunità di riconoscere le essenze arboree e arbustive legate al tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum pico) e di osservare le caratteristiche peculiari del suolo delle Langhe.

A seguire, all’interno della sala grande di Novelab, si terrà un approfondimento sulla relazione tra suolo, microbiologia e sistemi naturali, con un focus sulla qualità e la presenza dei boschi in Langa e Alta Langa.

La giornata si concluderà con un’apericena sostenibile preparata da Novelab, accompagnata da due vini locali, illustrati direttamente dai produttori.

La prenotazione è consigliata per garantire la migliore organizzazione dell’evento. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Langa Silvatica ODV ai numeri 333-1943553 / 333-3561746 o via email all’indirizzo info@langa-silvatica.org. Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram di Langa Silvatica.