Gli rubano la bici nel piazzale delle piscine di Cuneo: la Polizia la ritrova in due ore

Il titolare di un negozio di articoli sportivi di Cuneo, la scorsa settimana, ha subito il furto della bicicletta mentre era in piscina. La bici era regolarmente legata ma, all'uscita dall'impianto, non c'era più.

L'uomo ha quindi chiamato il 112 e sul posto è arrivata la Polizia che, dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in tutta l'area, ha riconosciuto l'autore del furto - un pregiudicato - andando direttamente presso la sua abitazione.

L'uomo stava rientrando a casa proprio in quel momento e proprio in sella alla sua "nuova" bici, che è stata recuperata in meno di due ore dal furto.