Amore e batticuore al Caffè letterario di Bra con “The protector” di Jodi Ellen Malpas

Ci sono libri che vorresti non finissero mai. Succede dopo aver letto “The protector” di Jodi Ellen Malpas (Newton Compton). Difficilmente un romanzo rosa risulta così tanto emozionante: i protagonisti Camille e Jack sono una coppia stupenda. Fanno scintille e il libro vi farà sentire davvero molto caldo, ma allo stesso tempo vi farà anche commuovere e sospirare.

La storia parte da Camille Logan, la tipica figlia di papà, bella, viziata e ricca. Ma Camille ha deciso di emanciparsi dalla famiglia e di cavarsela da sola. Proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, però, le conseguenze di alcuni affari intrattenuti da suo padre con persone senza scrupoli minacciano la sua serenità. In bilico tra risentimento e paura, Camille deve anche proteggersi dai sentimenti burrascosi che le suscita l’ex cecchino pagato dal padre per difenderla…

Jake Sharp ha commesso un unico errore sul lavoro, e le conseguenze sono state devastanti. Da allora ha giurato a se stesso che non accadrà mai più nulla di simile. Quando ha accettato l’incarico di guardia del corpo di Camille Logan, pensava si trattasse di un lavoretto semplice, ma si sbagliava. Ben presto il lavoro e i sentimenti si accavallano e, nonostante Jake conosca il rischio che si annida dietro questa ambiguità, Camille gli sta facendo perdere la lucidità, e per un militare questo è inaccettabile…

Se Camille ha una serie di etichette da scrollarsi di dosso, Jack ha un passato oscuro che lo tormenta. Per anni si è chiuso in se stesso, concentrandosi sul lavoro, ubriacandosi spesso, andando a letto con donne di cui non vedeva nemmeno il volto, solo per non pensare ai suoi demoni, per non rivivere i flashback, per provare a lenire un dolore che aveva bisogno solo di una cosa: amore.

Mentre Jack si innamora di Camille il suo lavoro assume un altro significato: non deve proteggerla, ha bisogno di farlo.

Ma il padre della splendida modella ha nascosto delle cose mettendola in pericolo: la situazione sul finire si complica, Jack rischia davvero di perderla prima ancora di capire se potrà mai perdonarlo. Sì perché anche Jack le nasconde delle cose, ma adesso grazie al suo amore è pronto per affrontare il passato e pensare a costruirsi un futuro felice.

Il finale è bellissimo, so che non posso dirvi nulla, ma fidatevi!