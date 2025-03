Azione invita i cittadini ad un aperitivo conoscitivo a Cuneo organizzato dal gruppo giovanile

Il prossimo 23 marzo, alle ore 17:00, il Bar Etrusco, in Via Roma 12, Cuneo, ospiterà un aperitivo conoscitivo organizzato dal gruppo giovanile di Azione. Un’opportunità perfetta per tutti i giovani under 30 che desiderano conoscere nuove persone, scambiare idee e scoprire di più sulle attività e i progetti del gruppo giovanile della Provincia di Cuneo.

L’evento sarà un momento informale e accogliente per socializzare, confrontarsi su temi di interesse comune e approfondire le iniziative promosse dal gruppo, che si impegna a valorizzare le voci e le idee dei giovani sul territorio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Andrea Calosso, referente per gli under 30, alla mail azionecuneo@gmail.com