Bergesio (Lega): “Con la legge sui Giochi della Gioventù ridiamo ruolo centrale allo sport nelle scuole”

Tornano i Giochi della Gioventù e la promozione dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado, grazie al ddl della Lega che ieri è diventato legge.

“Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla Lega, per ciò che lo sport rappresenta nel percorso di formazione dei nostri ragazzi”, commenta il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

"L’impegno della Lega per questa legge è stato grande, perché i Giochi sono il modo migliore per far appassionare i giovani ai valori dello sport e al rispetto dell'istituzione scolastica. Fondamentale è stata la sottoscrizione del protocollo d'intesa fra sei ministeri, Istruzione e Merito, Sport, Disabilità, Agricoltura e Sovranità alimentare, Salute, Ambiente e Sicurezza energetica”, aggiunge il parlamentare, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.

Bergesio sottolinea: “Ridare ruolo centrale allo sport, essenziale per la salute dei nostri giovani ma anche per i valori che derivano dalla pratica sportiva, il rispetto, lo spirito di squadra, il sano spirito di competizione, la disciplina, la costanza, l’impegno e il sacrificio, è obiettivo che la Lega si pone da sempre ed oggi lo abbiamo finalmente raggiunto, mantenendo ancora una volta la promessa fatta agli italiani”.