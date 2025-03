Savigliano: proseguono le operazioni di asfaltatura

Proseguono a Savigliano i lavori di asfaltatura di alcune vie del centro. Nella giornata di oggi – giovedì 20 marzo – la ditta “Nordex”, appaltatrice dei lavori per conto di E-distribuzione, sta portando avanti le operazioni in corso Nazario Sauro. Si procederà con senso unico alternato fino a San Giovanni.

Dalle 8.30 di lunedì 24 marzo i lavori si sposteranno in corso Vittorio Veneto, che verrà completamente riasfaltato fino alla stazione ferroviaria, compresa la rotatoria di piazza Sperino. Per permettere una maggiore rapidità nell’esecuzione dei lavori, oltreché la sicurezza, da lunedì mattina il corso verrà chiuso al traffico, dall’incrocio con via Torino fino alla stazione ferroviaria (vi sarà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati).

Compatibilmente con lo stato dei lavori e di avanzamento del cantiere, verrà consentito ai residenti, commercianti ed artigiani l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni private e dalle loro attività.

I lavori, come detto, sono finanziati da E-distribuzione: servono a ripristinare il manto stradale precedentemente interessato dal passaggio dei cavidotti nel sottosuolo. A coordinare le operazioni ed il programma dei lavori è l'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici del Comune di Savigliano.

«Ci scusiamo per i disagi di questi giorni – afferma l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Ma siamo certi che quel po' di pazienza sarà ripagata da strade rimesse a nuovo e con una rinnovata segnaletica orizzontale».