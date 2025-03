Dopo la prima realizzazione del gruppo di teatro di “Un turco piemontese” il progetto Ri-genera, interamente realizzato dai giovani per i giovani, torna con nuove proposte e attività.

Sono state infatti ufficialmente aperte le adesioni al gruppo di lavoro “Ri-generazione", dedicato ai giovani tra i 14 e i 20 anni.

"Abbiamo notato sul nostro territorio una mancanza: uno spazio in cui il giovane possa esprimersi. Per questo è nato il progetto; per dare a tutti una possibilità di esprimerti e conoscerti - spiegano i referenti del progetto -. Organizzeremo quindi una serie di incontri che saranno basati su un percorso di consapevolezza dell'io e della nostra società, tramite le seguenti tematiche: pregiudizio, storia, ragione ed emozione, 'passo possibile', cura, inclusione e soprattutto generazione.

Ai partecipanti verrà chiesto di mettersi in gioco per scoprirsi; nel farlo non sarete soli, ma avrete altri compagni di avventura che, come voi, hanno voglia di mettersi in gioco. Le attività saranno semplici: giochi e formazioni, che non daranno risposte, ma daranno la possibilità di portsi qualche domanda nuova".

Le iscrizioni sono a numero chiuso (16 persone). L'esperienza è gratuita e, grazie alla collaborazione con i comuni che sostengono il progetto, le ore di attività potranno essere conteggiate come crediti scolastici.

Si ringraziano per il sostegno le associazioni del territorio e non, tra cui "casa del quartiere Donatello", "Prime Minister", "Rondine Cittadella della Pace", "associazione alpini" Comune di Montaldo di Mondovì, Comune di Robilante. Oltre alla partecipazione attiva delle rispettive pro loco.

Gli incontri si svolgeranno presso casa del quartiere Donatello, in via Augusto Rostagni, 23L a Cuneo.

Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNAgDobCC--FTJHB5T7M1PWmsf0Dq741M5HxrpkHwIhfKzA/viewform

Per ulteriori informazioni, scrivere su Instagram a @progetto_rigenera