Problemi di stabilità strutturale: a Mondovì si abbattono due alberi in corso Statuto

In seguito alle specifiche analisi fitopatologiche effettuate nelle scorse settimane da personale qualificato, sono iniziate questa mattina da corso Statuto le operazioni di abbattimento di alcuni alberi cittadini la cui stabilità strutturale risultava ormai compromessa. Un’accurata attività di studio e di controllo che da sempre viene svolta con regolarità e costanza (privilegiando le aree ad alta fruizione come i giardini delle scuole, i parchi urbani e i viali cittadini) e che ha evidenziato alcune criticità tra corso Statuto, via Durando, via Einaudi, via Cornice e via Cuneo, al punto da prevedere sette abbattimenti urgenti.

"I recenti e drammatici fatti di cronaca avvenuti a Genova ci insegnano quanto sia importante un’attività analitica continuativa e professionale" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Verde pubblico, Gabriele Campora. "Alla luce delle relazioni emerse durante i sopralluoghi delle scorse settimane, siamo quindi costretti a procedere (dapprima con gli operai comunali e poi con il supporto di un’azienda esterna) all’abbattimento di alcuni alberi la cui stabilità strutturale è ormai compromessa. Nessuna azione selvaggia, però, ma una scelta ponderata per esclusive finalità di pubblica sicurezza, inserita in una politica amministrativa rispettosa delle norme e della tutela ambientale. Il bilancio arboreo del nostro comune aggiornato al 2022, non a caso, evidenzia 3.844 alberi censiti complessivamente, con una quindicina di abbattimenti annui a fronte di ben duecento nuove piantumazioni all’anno".