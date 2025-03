Bagnolo Piemonte, scontro auto-furgone in via Roma

Incidente stradale intorno alle 13.40 di oggi, venerdì 21 marzo, a Bagnolo Piemonte. Coinvolte un'auto e un furgone in via Roma con un ferito in codice verde.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la squadra dei vigili del fuoco volontari di Barge per la messa in sicurezza dei mezzi.



Si segnalano rallentamenti alla viabilità.