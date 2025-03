Turismo dentale low-cost, una scelta rischiosa secondo gli odontoiatri Salzano e Tirone

Il turismo dentale è diventato una delle soluzioni più popolari per chi cerca trattamenti odontoiatrici a costi inferiori rispetto ai prezzi praticati in Italia. L’appeal di un'offerta economica particolarmente vantaggiosa può nascondere rischi notevoli, che compromettono la salute orale dei pazienti sia a breve che a lungo termine.

I dottori Salzano e Tirone, odontoiatri dalla consolidata e ultradecennale esperienza nel settore, fondatori dello Studio Salzano-Tirone, hanno deciso di fare chiarezza sui pericoli legati al turismo dentale low-cost, analizzando i problemi più comuni e le conseguenze che possono derivare da un approccio superficiale alla cura dentale.

Il fenomeno, che ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, si è esteso principalmente verso i paesi dell'Est Europa, dove i costi dei trattamenti sono notevolmente più bassi rispetto a quelli italiani. Sebbene queste destinazioni possano sembrare allettanti per chi desidera risparmiare, il dottor Tirone avverte: "La ricerca del risparmio non può mai sacrificare la qualità delle cure odontoiatriche. Purtroppo, molto spesso, i pazienti si trovano di fronte a strutture non all’altezza, materiali non certificati e personale non adeguatamente formato. In questi casi, si rischia di affrontare complicazioni gravi che comportano costi ben più alti e difficoltà nel risolvere i danni."





Un altro aspetto preoccupante riguarda l’assenza di un’assistenza post-operatoria adeguata. Le cliniche low-cost, attratte dal volume di pazienti, non offrono sempre il supporto necessario in caso di complicazioni, lasciando i pazienti senza una rete di sicurezza a cui rivolgersi dopo il trattamento. Il dottor Salzano, direttore sanitario della clinica, spiega: "Troppe volte i pazienti non sono consapevoli del fatto che, una volta tornati in Italia, sarà difficile gestire eventuali problematiche derivanti dal trattamento ricevuto all'estero. Una scelta di questo tipo non solo espone a potenziali rischi per la salute, ma anche a una spesa economica maggiore, se si considera la necessità di ricorrere a successivi interventi correttivi."



Non è raro, infatti, che chi si sottopone a interventi in paesi con standard inferiori a quelli italiani si ritrovi con lavori dentali mal eseguiti, impianti falliti o, nei casi più gravi, infezioni e danni irreversibili. La rapida crescita del turismo dentale ha portato a un abbassamento dei criteri di selezione delle strutture, con una scarsa attenzione alla qualità dei materiali utilizzati e alla qualificazione dei professionisti. Ma come può un paziente tutelarsi da questi rischi? "La prima regola fondamentale è quella di informarsi sempre sulla qualità delle strutture e dei dentisti che si scelgono. Bisogna chiedere dettagli sulla formazione, sulla provenienza dei materiali e perfino sulle certificazioni. Non bisogna mai fare una scelta basata solo sul prezzo", afferma il dottor Tirone.

Non bisogna poi sottovalutare l’aspetto psicologico del trattamento odontoiatrico. Affrontare cure dentali lontano da casa, senza il supporto di un ambiente familiare, può rappresentare un ulteriore stress per il paziente.

"La fiducia che si ripone nel dentista e nella clinica è fondamentale per il buon esito del trattamento. Per questo motivo, consigliamo sempre ai pazienti di rivolgersi a professionisti con cui possano instaurare un rapporto di fiducia, e che possano seguirli in ogni fase del trattamento", conclude il dottor Tirone.

Il turismo dentale low-cost può sembrare allettante, ma è fondamentale essere consapevoli delle possibili insidie. La prevenzione e una corretta informazione sono l’unica possibilità per evitare problematiche serie che potrebbero compromettere la salute e comportare danni e costi maggiori sul lungo periodo.

https://www.studiosalzanotirone.it/