Studenti del Liceo Bertoni di Saluzzo alla mostra "Ribelli al Confino"

Le classi IV LB e V LB dell’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo hanno vissuto una giornata di intensa riflessione visitando la mostra Ribelli al Confino. Un'esperienza che ha permesso loro di approfondire una pagina cruciale della nostra storia, attraverso le vicende di uomini e donne che, pur essendo stati confinati sull’isola di Ventotene perché oppositori del regime fascista, hanno contribuito a gettare le basi per un’Europa più unita e democratica.

Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino le figure di Ernesto Rossi, Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni. Pur provenendo da esperienze politiche e ideologiche differenti, riuscirono a trovare una sintesi comune nell’elaborazione del celebre Manifesto di Ventotene, un testo fondamentale per il progetto di un’Europa unita, libera e solidale.

La mostra non è stata solo un momento di approfondimento storico e di educazione civica, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza dell’impegno civile nella difesa dei diritti e delle libertà fondamentali. In un mondo sempre più scosso da guerre e dove dominano egoismi nazionali, la lezione di Ventotene resta attuale e imprescindibile.

Gli studenti hanno maturato la consapevolezza che la libertà non è un diritto scontato e garantito per sempre, ma un traguardo raggiunto a caro prezzo che deve essere tutelato e difeso ogni giorno. Sempre più spesso, in diverse parti del mondo compresi alcuni Paesi europei, la democrazia e i diritti umani sono messi in discussione. Per preservare la libertà e rafforzare il nostro sistema democratico, è fondamentale ricordare che la libertà è il risultato di lotte collettive e di consapevolezza storica. Solo attraverso un coinvolgimento continuo e responsabile possiamo garantire che i valori di giustizia, uguaglianza e libertà non solo vengano preservati, ma anche rafforzati e adattati alle esigenze di una società in continua evoluzione.

Un sincero ringraziamento va a Sandro Capellaro e a Piera Carena, che con passione e competenza hanno guidato gli studenti in questo percorso, permettendo loro di esplorare e comprendere un capitolo così significativo della nostra storia.