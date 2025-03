Un successo il Pi greco day nella Primaria di Roata Chiusani

Un buon risultato è stato quello riscontrato dai bambini partecipanti alle attività organizzate per il Pi greco day. Nei giorni scorsi, infatti, per commemorare tale data, la scuola primaria di Roata Chiusani (frazione del comune di Centallo) ha organizzato un’intera mattinata sul tema della matematica.

La “festa della matematica”, appunto, è stata strutturata sulla base di numerosi laboratori e giochi logico-matematici a stand che i bambini potevano scegliere liberamente. Tutta l’attività, con la capillare presenza degli insegnanti, si estendeva in tutti gli ambienti della scuola e i bambini, divisi in squadre, potevano girare e organizzarsi in modo autonomo.

Tra le varie proposte, le più significative e accattivanti sono sicuramente state: far passare un insegnante in un foglio, la creazione di braccialetti commemorativi del Pi greco day e la realizzazione dello skyline del Pi greco su un foglio di carta. Quest’ultimo saltava fuori colorando un numero preciso di quadretti rispetto alla cifra della costante matematica sottostante.

La scuola primaria di Roata raccoglie 97 alunni provenienti anche dalle località limitrofe e, dal 2017, ha adottato le modalità didattiche della Rete senza zaino. Questa, promuove una didattica ludica e l’autonomia nei bambini attraverso tre pilastri: ospitalità, responsabilità e comunità. "Questa affermazione fondamentale – sottolinea la rete – ha guidato fin dalle origini l’intero movimento “Senza zaino” nella creazione di comunità professionali all’interno di ogni scuola e comunità educative nei territori, con la consapevolezza che solo uniti possiamo contrastare la povertà educativa e combattere la dispersione scolastica".

La giornata si è quindi conclusa con una foto di gruppo a forma dell’approssimazione numerica 3,14 guardando avanti alle prossime attività in programma per questo anno scolastico. "Una bambina – concludono le insegnanti – ha detto che il mese di marzo è il più bello visto che inizia con la festa della matematica. Per noi è una grandissima soddisfazione".