School Experience 4 saluta il Piemonte: duemila studenti protagonisti a Savigliano nella tappa del festival itinerante di Giffoni

Un arrivederci tra gli applausi dei più grandi e i sorrisi dei più piccoli. “Il cinema è immaginazione: con Giffoni mi sono sentito sicuro di poter dire la mia opinione senza essere giudicato”. Tre giorni di proiezioni, di votazioni, di dibattiti, affrontando i temi generazionali dei ragazzi attraverso i cortometraggi. Si è chiusa la tappa di Savigliano di School Experience 4, il festival itinerante organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo gli appuntamenti di Taranto, di Porto Torres e Sassari, di Cittanova, di Ceccano, di Ferrara e di Montescaglioso, il festival itinerante realizzato dal Giffoni ha chiuso il suo giro in otto delle regioni italiane con l’appuntamento di Savigliano, in provincia di Cuneo. Una festa di colori, un’esplosione di gioia e di emozioni, con l’abbraccio dei ragazzi e la promessa di potersi ritrovare ancora.

Duemila gli studenti degli istituti “IC Papa Giovanni XXIII” e “IC Santorre di Santarosa” hanno assistito alla varie proiezioni e giudicato le tante produzioni in concorso proiettate al Cinema Aurora di Savigliano, gestito dal professor Marco Panuzzo. Circa duecento i docenti impegnati con le attività di Giffoni. “L’immaginazione ci può permettere di poter realizzare cose che non potremmo mai pensare di fare. Questa esperienza è stata importante: ho conosciuto nuove storie, punti di vista differenti anche nel capire come affrontare ciò che succede ogni giorno a scuola, in famiglia o con i miei amici”.

I film sono divisi in diverse sezioni: Your Experience, opere realizzate in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali, nella sezione Short Experience, realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni e Feature Experience dedicata ai lungometraggi. Ad ogni ciclo di proiezioni, suddivise per le categorie d’appartenenza, è seguito poi il dibattito e la votazione.

Non solo proiezioni e concorso. Nel corso della tappa anche l’appuntamento con il laboratorio MOVIE LAB, curato da Andrea Contaldo e Giovanni Cerri del Dipartimento Produzioni di Giffoni. Un pomeriggio per avvicinarsi al mondo del cinema, scoprire la storia di un’arte meravigliosa, in grado di rapire intere generazioni. Gli studenti hanno avuto la possibilità di poter conoscere le figure, le professioni, le tecniche e imparare i segreti per la realizzazione di un film. A sugellare l’evento di formazione, la creazione di un racconto breve con i ragazzi che hanno scelto la sceneggiatura, le inquadrature e il sottofondo musicale.

“Si chiude un altro appuntamento del nostro viaggio in giro per l’Italia – le parole di Marco Cesaro, project manager di School Experience 4 -. Siamo felici di aver portato il nostro progetto in Piemonte e precisamente a Savigliano, comune con il quale avevamo immaginato una collaborazione già negli scorsi anni. Il bilancio è super positivo: l’accoglienza, la partecipazione ma soprattutto la risposta dei ragazzi in termini di attenzione e gioia per aver preso parte attivamente alle attività organizzate dal Giffoni. Sono sicuro che questo sarà solo il primo passo di una collaborazione ancora più forte con la città di Savigliano. Ora ci prepariamo a ritornare nella nostra Campania, preparandoci agli ultimi incontri di un cammino meraviglioso”.

Soddisfatto il sindaco di Savigliano Antonello Portera: “Il bilancio della tre giorni di Giffoni a Savigliano è sicuramente oltre le aspettative. La nostra città ha avuto modo di farsi conoscere e di “mettere in vetrina” le proprie bellezze. E, soprattutto, migliaia di ragazze e ragazzi delle nostre scuole hanno potuto vedere da vicino il mondo della Settima arte, apprezzando cortometraggi da tutto il mondo e venendo coinvolti da uno staff - quello del Giffoni Film Festival - giovane, dinamico e competente. Sono certo che questa esperienza resterà impressa a lungo nella loro mente e nel loro bagaglio culturale. Così come sono certo, e mi auguro, che questi giorni di “School Experience” siano soltanto l’inizio di una più lunga e strutturata collaborazione tra la nostra città ed il colorato mondo di Giffoni. Ad altri mille “ciak!”, sinonimo di promozione culturale, spinta turistica e ricadute economiche”.

School Experience 4 coinvolgerà 18mila studenti, 2629 docenti, rendendo protagonisti oltre 160 plessi scolastici in 14 province e 52 comuni periferici e ultraperiferici. L’evento vedrà la collaborazione attiva di 32 esperti e 45 organizzatori. Dopo la tappa in Piemonte, il festival itinerante – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro della direzione di Giffoni – tornerà in Campania con un appuntamento ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno in programma il 1 aprile. Poi la festa a Giffoni Valle Piana con un grande evento finale in programma dal 7 all’11 aprile nella Multimedia Valley. In quest’occasione, saranno decretate le opere vincitrici che poi, dal 14 al 16 aprile, saranno protagoniste di un evento speciale in programma a Pomigliano d’Arco.