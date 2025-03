Grande successo per la proiezione di "Incubo Stupendo" a Roccaforte Mondovì

Roccaforte Mondovì ha risposto con grande partecipazione alla proiezione di "Incubo Stupendo", il cortometraggio scritto e diretto da Matteo Gavotto, ispirato alle lettere dell’équipe del reparto COVID-1 degli ospedali Carle e Santa Croce di Cuneo.

Entrambe le proiezioni, alle 19:30 e alle 21:00, hanno registrato il tutto esaurito, con una sala gremita di persone venute per condividere un momento di memoria e riflessione.

La serata si è aperta con l’introduzione di Matteo Gavotto e di suo padre, il dottor Giovanni Gavotto, che hanno raccontato la loro esperienza nella raccolta delle testimonianze degli operatori sanitari. Il dottor Gavotto ha voluto rendere omaggio a questi professionisti, definendoli i veri eroi, coloro che hanno affrontato in prima linea l’emergenza, stando vicino ai pazienti e, in molti casi, sostituendosi alle loro famiglie nei momenti più difficili.

L’evento, organizzato in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19, ha rappresentato un'opportunità per non dimenticare e per rendere omaggio a chi ha vissuto in prima linea la pandemia, tra coraggio, dolore e speranza.

L’Amministrazione Comunale di Roccaforte Mondovì esprime il proprio ringraziamento a Matteo Gavotto per aver dato voce a queste testimonianze e a tutti coloro che hanno preso parte alla serata, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame della comunità con la propria storia e con il valore della memoria collettiva.