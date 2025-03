Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di costruzione di un nuovo pozzo per il sistema idrico e l’acquedotto di Moretta.

L’intervento, che comporta un investimento di 260 mila euro, è realizzato e finanziato interamente da Alpi Acque, e rientra nel piano di investimenti per il potenziamento della rete idrica locale, che serve, oltre alla città di Moretta anche i comuni di Cardè e Torre San Giorgio.

Il nuovo pozzo, in fase di realizzazione in via Cavour, alle spalle del campo sportivo, permetterà la captazione dell’acqua da falde ancora più profonde, ad oltre 120 metri di profondità. Non andrà a sostituire l’attuale impianto, che oltre ad essere sicuro ed efficiente, ha una portata più che sufficiente per garantire l’approvvigionamento idrico del territorio, ma sarà un’implementazione per affiancare l’attuale pozzo, e permetterà una turnazione dell’impianto esistente, fondamentale anche in caso di guasti o interventi tecnici programmati.

Gianni Gatti, sindaco di Moretta, commenta: "L’acqua, a Moretta, non è mai stata un problema. Ma è importante una politica di salvaguardia e sicurezza. Ben venga questo intervento che consentirà di avere un sistema a doppio impianto, che potrà garantire maggiore stabilità e garanzie nell’erogazione del servizio".