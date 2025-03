Le voci sul listing di Coinbase alimentano il sentiment rialzista per PI, mentre Solaxy raccoglie 27 milioni di dollari

Le speculazioni riguardo il possibile listing di PI su Coinbase hanno generato un rinnovato ottimismo tra gli investitori, contribuendo a stimolare previsioni rialziste per il token.

Di conseguenza, molti trader stanno osservando con attenzione le performance di mercato di PI, al fine di comprendere se è un buon momento di ingresso per ottenere rendimenti elevati.

In ogni caso, anche Solaxy ha raggiunto un traguardo significativo nella sua raccolta fondi, consolidando la sua posizione come una delle soluzioni più promettenti per il miglioramento dell’infrastruttura blockchain di Solana.

Pi Coin e le prospettive di un listing su Coinbase

L’ipotesi di una quotazione di PI su Coinbase ha acceso il dibattito tra gli analisti e gli investitori, generando un rinnovato interesse attorno al token. In particolare, le recenti dichiarazioni di Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, hanno alimentato le speculazioni su una possibile integrazione di Pi Coin sulla piattaforma di trading, facendo aumentare il sentiment rialzista.

Attualmente, Pi Coin viene scambiato a circa $1,10, con una perdita settimanale del 20%, ma alcuni esperti ritengono che questa tendenza possa invertirsi drasticamente qualora la quotazione su Coinbase diventasse realtà.

Secondo CoinCodex, il prezzo di Pi Coin potrebbe aumentare di circa il 50% nei prossimi mesi, arrivando a circa $1,83 entro marzo 2025. Inoltre, le metriche di mercato evidenziano un indice Fear & Greed pari a 32, segnalando un sentiment ancora incerto tra gli investitori.

Tuttavia, i recenti sviluppi all'interno dell'ecosistema Pi Network suggeriscono un'evoluzione positiva. Il ripristino dei trasferimenti di Pi Coin e la chiusura del periodo di grazia per i saldi non verificati potrebbero rappresentare un punto di svolta, incentivando una maggiore adozione della criptovaluta.

Un altro elemento chiave è rappresentato dall’asta imminente per i domini Pi, un evento che potrebbe rafforzare ulteriormente l’ecosistema e la credibilità del progetto.

In un contesto in cui il mercato delle criptovalute ha visto Bitcoin superare gli $83.000 e Solana registrare notevoli guadagni, un’eventuale quotazione di Pi Coin su Coinbase potrebbe fornire il catalizzatore necessario per un incremento di valore fino al 50%.

Infatti, l’inclusione su un exchange di rilievo come Coinbase migliorerebbe significativamente la liquidità e l’accessibilità del token, attirando nuovi investitori e favorendo una maggiore stabilità dei prezzi. Resta da vedere se questa opportunità verrà concretizzata, ma il mercato osserva con attenzione ogni sviluppo legato a Pi Coin.

L’ascesa di Solaxy e la sua innovazione nel settore blockchain

Oltre all’interesse per Pi Coin, gli utenti stanno tenendo d’occhio anche Solaxy. Infatti, questo progetto continua a guadagnare slancio nel settore blockchain, avvicinandosi alla soglia dei $27 milioni raccolti attraverso la sua prevendita.

Questo dato testimonia la crescente fiducia degli investitori nel progetto, che si propone come una soluzione innovativa per affrontare le sfide di scalabilità e interoperabilità della blockchain di Solana.

Per questo motivo, Solaxy ha attirato l’attenzione di molti trader esperti, compresi alcuni influencer e youtuber famosi che hanno parlato delle potenzialità del token SOLX.

In particolare, grazie all'implementazione di un’architettura Layer-2 basata su roll-up, Solaxy mira a migliorare l’affidabilità delle transazioni senza compromettere la velocità e l’efficienza che hanno reso Solana una delle blockchain più performanti sul mercato.

Attualmente, Solana è in grado di elaborare circa 4.500 transazioni per secondo, un valore nettamente superiore rispetto ai circa 15 TPS supportati da Ethereum.

Tuttavia, l’aumento della domanda ha messo in evidenza alcuni limiti della rete, tra cui la congestione e il crescente numero di transazioni fallite. Solaxy interviene su queste problematiche, riducendo il carico sulla rete principale e garantendo operazioni più fluide anche nei momenti di massimo traffico.

Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale per rendere Solana ancora più competitiva e attrattiva per sviluppatori e utenti.

Uno degli aspetti più interessanti di Solaxy è il suo token nativo, SOLX, che svolge una duplice funzione all’interno dell’ecosistema: da un lato, funge da meme coin, attirando l’attenzione di investitori retail. Dall’altro, rappresenta il fulcro delle operazioni sulla piattaforma, incentivando la partecipazione attiva della community tramite le sue utility.

In ogni caso, l’adozione di Solaxy non si limita a migliorare l’efficienza di Solana, ma apre nuove prospettive per lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e servizi finanziari basati su blockchain.

Quindi, la capacità di garantire transazioni rapide e sicure, combinata con l’attrattiva del token SOLX, potrebbe posizionare Solaxy come un attore chiave nella prossima evoluzione dell’ecosistema crypto.

Di conseguenza, con il mercato in continua espansione e la necessità di soluzioni innovative sempre più pressante, Solaxy sembra avere tutte le carte in regola per affermarsi come un pilastro fondamentale della blockchain di Solana.

