“Salute in piazza - Incontriamoci al mercato” una collaborazione ASL CN2 e A.Vo.C.A

Proseguirà a Santo Stefano Belbo, mercoledì 26 marzo, il viaggio del camper-ambulatorio che porterà in alcuni mercati di Langa e Roero il progetto “Salute in piazza - Incontriamoci al mercato” organizzato dell’ASL CN2 e sostenuto dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Oltre ad avere una consulenza gratuita e la rilevazione di alcuni parametri di salute come pressione arteriosa, saturazione e glicemia, i cittadini potranno avvalersi delle competenze di esperti del dipartimento di prevenzione e parallelamente dei volontari di A.Vo.C.A (Associazione di Volontariato Cuneese Acli), a disposizione per quanto riguarda la facilitazione digitale, per tutte le informazioni riguardanti Welfare Informa, con una sezione appositamente dedicata alla disabilità e non autosufficienza, o per aprire il Fascicolo Sanitario Elettronico con l’acquisizione dello Spid.

Il camper è dotato di due ambulatori e l’ASL CN2 mette a disposizione gli esperti del dipartimento di prevenzione per fornire informazioni sui programmi e sulle attività in corso.

Dopo la tappa di Santo Stefano Belbo il camper toccherà varie località di Langa e Roero, con il seguente calendario: Sommariva del Bosco (1 aprile), Cherasco (3 aprile), Govone (9 aprile) e Ceresole d’Alba (10 aprile).

L’attività dei volontari A.Vo.C.A sul territorio è molto importante, in quanto consente al pubblico di conoscere tutti i servizi che da anni A.VoC.A eroga.( Farmacia Rurale di Comunità,è solo uno degli esempi che ha dato dei risultati di tutto rilievo).

Nella giornata di martedì 18 marzo a Canale era presente Angela Prestigiacomo, Presidente della Fondazione WellFARE Impact (che aderisce alle Acli) e che aveva collaborato proprio con A.Vo.C.A per Farmacia Rurale di Comunità e non solo. Angela prosegue altresì la collaborazione anche per il progetto COLF-Badanti e Welfare Informa.

A Cortemilia l’operatrice A.Vo.C.A a disposizione del numeroso pubblico è stata Elisabetta Giacosa, anche lei collaboratrice su molti progetti e attualmente Segretario Generale di WellFARE Impact.

In entrambe le occasioni le volontarie erano accompagnate dal presidente A.Vo.C.A e componente della Presidenza Provinciale Acli Ferruccio Dallarovere che ha sottolineato:

“Si tratta di un'iniziativa particolarmente significativa da parte dell'ASL CN2, che ha ricevuto l'apprezzamento da parte della cittadinanza dei comuni coinvolti. La vicinanza al territorio è sempre un valore fondamentale, come le Acli sanno da sempre. Grazie a questo servizio, siamo riusciti a creare una sinergia eccellente, che ci ha permesso di offrire supporti molto apprezzati da tutti".

Per ulteriori informazioni:

https://www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/

https://aclicuneo.it/?s&_sf_s=avoca