Anche un serto floreale da Roburent a Roma per commemorare l'eccidio delle Fosse Ardeatine

Anche un serto floreale del Comune di Roburent è stato inviato per la celebrazione in memoria delle Fosse Ardeatine, in occasione della cerimonia romana del 24 marzo.

Come ogni anno è stato inviato dal Sindaco Emiliano Negro, per continuare la tradizione che, in anni passati, vedeva una delegazione recarsi a Roma.

La figlia del col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, la marchesa dott.sa Adriana ha riscontrato con parole commosse per l'affetto della comunità roburentese e monregalese che conserva.