Lutto nel mondo del giornalismo torinese: è morta Claudia Apostolo

Lutto nel mondo del giornalismo torinese e piemontese: è morta questa notte, all'età di 69 anni, Claudia Apostolo. Giornalista professionista dal 1992, dopo quindici anni di precariato alla Rai e collaborazioni con testate giornalistiche come "Radio Popolare" e "La Repubblica" aveva lavorato per il Tg del Piemonte.

Candidata con Sinistra Ecologista

Dopo essere andata in pensione aveva deciso di mettersi a disposizione della comunità candidandosi alle scorse elezioni comunali di Torino con Sinistra Ecologista. L'ex giornalista era vicina anche a "Se non ora quando", associazione impegnata sulle questioni di genere, nella lotta alla violenza contro le donne e per i diritti delle persone Lgbt.