Proseguono gli incontri informativi presso Confcommercio As.com. Monregalese

Nell'ambito dell'iniziativa di Confcommercio As.com. Monregalese "As.com. INCONTRA", proseguendo gli incontri gratuiti aperti a tutti i cittadini lunedì 31 marzo alle ore 20,30, presso la sede dell'Associazione in Piazza Roma 2 a Mondovì, si parlerà di "Spreco Alimentare". A condurre la serata sarà la dottoressa Ottavia Pieretto, attivista ed esperta di sistemi alimentari. Dopo essersi laureata in Scienze Gastronomiche, si è specializzata in Food Policy presso la City University of London, con un focus sulla transizione proteica. Ha organizzato campagne nazionali contro il caporalato, lo spreco alimentare e per la valorizzazione delle leguminose, maturando poi due anni di esperienza in Slow Food Internazionale. Attualmente si occupa di educazione alimentare negli istituti scolastici e sta approfondendo il giornalismo d'inchiesta in campo alimentare.

L'argomento, molto caro al sistema Confcommercio, è sostenuto anche da campagne nazionali che coinvolgono i ristoratori e gli operatori del food in tutta Italia: anche nella nostra Provincia sono molte le attività di ristorazione che promuovono iniziative come "Rimpiattino" mirate a combattere lo spreco tramite la consegna al cliente di quanto avanzato nel pasto e ancora utilizzabile portandolo a casa.

In una società che deve essere sempre più sensibile alla salvaguardia delle risorse crediamo che lo spreco alimentare sia un argomento fondamentale che nel prossimo futuro avrà rilevanza assoluta.

Per partecipare all'incontro consigliamo di iscriversi mandando una mail a info@confcommerciomondovi.it o inquadrando il QR Code presente sulla locandina dell'iniziativa. Per ulteriori aggiornamenti seguiteci sui canali social Facebook e Instagram.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti.