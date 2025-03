Una Banca digitale di dispositivi e buone prassi per la digitalizzazione dei territori rurali arrivano a Ceva con il Microprogetto Alcotra EDCR

Nei giorni 27 e 28 febbraio, il presidente dell'Unione Montana Fabio Mottinelli e la responsabile del Servizio di Ricerca e Sviluppo dell'Unione Montana Romana Daniello hanno partecipato al Kickoff Meeting del microprogetto finanziato da Alcotra EDCR - "Empowerment digitale dei cittadini rurali", presso il capofila Foyaer Rurale Cepage a Puget-Théniers, in Francia. L'incontro ha dato il via ufficiale alle attività del progetto, pensato per favorire l'inclusione digitale nelle aree rurali al confine tra Italia e Francia che porterà a Ceva diverse azioni.

Il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, Fabio Mottinelli, ha dichiarato:"Siamo felici di essere qui oggi per celebrare un progetto che crea una connessione tra due territori lontani, ma uniti dalla stessa cultura e dalla stessa storia. Grazie a queste azioni, abbiamo l’opportunità di ricostruire insieme un futuro condiviso, dopo un periodo in cui la storia ci aveva separati. Ma questa connessione non si limita ai territori: unisce anche comunità, organizzazioni e cittadini, favorendo l’inclusione digitale e offrendo agli abitanti delle aree rurali gli strumenti necessari per partecipare attivamente alle trasformazioni del mondo digitale."

Anche il presidente del Foyer Rural CEPAGE, Jean Marc Dalmasso, è stato entusiasta dell’incontro: “Siamo stati lieti di accogliere i nostri partner italiani a Puget Théniers. Questo incontro ci ha permesso di scoprire i punti in comune che uniscono i nostri due territori e non vediamo l'ora di concretizzare il nostro progetto nella lotta contro il divario digitale nelle nostre zone rurali. Che questo progetto possa dare luogo ad altre azioni volte a inventare una nuova ruralità franco-italiana"

Il Progetto EDCR: Empowerment Digitale per un Futuro Inclusivo

Il progetto "Empowerment digitale dei cittadini rurali" punta a garantire l’accesso ai diritti e una maggiore equità territoriale in termini di digitalizzazione per chi vive nelle zone rurali tra Italia e Francia.

In Francia, la digitalizzazione dei servizi pubblici ha reso impossibile accedere ai propri diritti senza strumenti digitali. Tuttavia, il 18% della popolazione locale è ancora analfabeta digitale, creando una barriera nell’accesso ai servizi amministrativi. Anche in Italia, la digitalizzazione è in crescita, mentre per l’acquisizione di competenze digitali resta ancora parecchio da fare.

Per questo motivo, l'Unione Montana di Ceva si è impegnata in questo progetto, che porterà sul territorio una banca digitale di PC portatili a disposizione dei cittadini. Le persone interessate potranno farne richiesta per un prestito a lungo termine e partecipare a laboratori pratici pensati dai formatori di entrambi i paesi per aiutare le persone a sviluppare competenze digitali.

Il progetto inoltre prevede:

Scambio di buone pratiche tra Italia e Francia per migliorare l’inclusione digitale e l’accesso ai diritti.

Formazione di formatori e consulenti per facilitare l’utilizzo dei servizi digitali.

Realizzazione di una guida franco-italiana sull'inclusione digitale e l’accesso ai diritti.

Una Conferenza transfrontaliera finale per presentare iniziative innovative replicabili in altre aree rurali.

Per aggiornamenti sul progetto EDCR, seguite le comunicazioni ufficiali dell’Unione Montana di Ceva.