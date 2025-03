Bra, una serata benefica per i bambini dell’ambulatorio di neuropsichiatria infantile dell’Asl-CN1

Teatro, divertimento e una causa nobile. Sono questi i tre ingredienti che rendono imperdibile la serata di sabato 5 aprile a Bra, dove è in programma un’iniziativa benefica a favore dei piccoli pazienti dell’ambulatorio di neuropsichiatria infantile dell’Asl-CN1, servizio territoriale di Cuneo.

Sarà un’occasione speciale per sostenere il progetto “Oltre gli ostacoli”, promosso dalla sezione di Cuneo dell’associazione di volontariato “Angeli in Moto”, secondo il leitmotiv “Insieme si va più lontano”.

Allora tutti pronti, alle ore 21, presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio (viale Rimembranze, 19) per lo spettacolo “Agenzia di viaggi per l’altro mondo”, messo in scena dall’associazione culturale Harold Haupwood. Una commedia brillante e coinvolgente, per la regia di Maurizio Dogliani e le scenografie di Gigi Vaira, liberamente ispirata a un’opera di Camillo Vittici, capace di regalare una serata di emozioni e risate.

L’ingresso è aperto a tutti con una donazione libera per dare una speranza in più a qualsiasi bimbo che abbia bisogno di cure e del nostro aiuto.

Progetto “Oltre gli ostacoli”

“Giocare è diventare grandi oltre gli ostacoli restando bambini”, più in breve “Oltre gli ostacoli”, è il progetto della sezione di Cuneo dell’associazione di volontariato “Angeli in Moto”, pensato per portare leggerezza e conforto alle piccole e ai piccoli pazienti dell’ambulatorio di neuropsichiatria infantile dell’Asl-CN1, servizio territoriale di Cuneo. Grazie alle raccolte fondi effettuate nelle diverse iniziative proposte sul territorio, l’associazione vuole trasformare le donazioni in giochi e beni necessari, regalando momenti di gioia a chi affronta percorsi terapeutici delicati.

Tanti piccoli gesti diventano gli abbracci più veri

“Oltre gli ostacoli” si propone di offrire non solo giochi, ma anche strumenti di supporto che possono rendere più accoglienti e serene le giornate di terapia. Ogni donazione si trasforma in un gesto di vicinanza, contribuendo a creare un ambiente più umano e confortevole per le bambine e i bambini del reparto e per le loro famiglie.

Solo il sorriso illumina il cammino di speranza

Anche un giocattolo può brillare di luce. Trasformare una donazione in un’occasione di felicità è possibile. Bambine e bambini che giocano imparano a sognare e a diventare grandi. Si può sostenere la loro infanzia, contattando l’associazione agli indirizzi cuneo@angeliinmoto.it o www.angeliinmoto.it sia per supportare il progetto “Oltre gli ostacoli”, sia per fare una donazione oppure per saperne di più su come contribuire a portare luce nei giorni più difficili.

Angeli in Moto

Angeli in Moto è un’associazione di volontariato nata a Roma nel 2015 dal desiderio dell’attuale presidente, la dottoressa Maria Sara Feliciangeli, che oggi conta oltre 700 volontari. A muovere gli associati sono due fortissime passioni comuni: il volontariato e le due ruote. I servizi, sempre a titolo gratuito, nascono e si sviluppano tramite collaborazioni con altre associazioni tra cui: Aism, Caritas, Ail, Ampmar, Uic, Alcli e Asl territoriali. Durante l’emergenza Covid, ad esempio, il valore dell’operato posto in essere dall’associazione è stato riconosciuto dalle istituzioni e c’è stata un’attivazione per interventi a 360° in ogni ambito che la pandemia ha reso necessario. Si tratta di un servizio attivo ogni giorno dell’anno e che vede presente l’associazione in oltre 55 province d’Italia.

La mission

Le attività svolte sono gestite da volontari, chiamati “Angeli in Moto”, che, condividendo i fini istituzionali dell’associazione, mettono a disposizione degli altri parte del proprio tempo, delle proprie risorse materiali, professionali e morali in modo spontaneo e gratuito.