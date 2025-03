Autocarro abbatte due pali della luce a Vignolo e lascia il centro del paese senza corrente

Vignolo è senza corrente da via Cuneo a via Roma, nel centro del paese, a causa di un incidente avvenuto attorno alle 12 di oggi 26 marzo, quando un autocarro, in modo autonomo, è finito contro due pali della luce abbattendoli e tranciandoli.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, la prima ad essere chiamata. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, oltre ai tecnici dell'Enel, che sono al lavoro per riparare il danno e consentire agli abitanti della zona di riavere la corrente, il cui ritorno è previsto nel corso del pomeriggio.