Lunedì a Mondovì Piazza la commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Si svolgerà lunedì 31 marzo la tradizionale commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Mondovì.

Alla cerimonia, in programma alle ore 10, presso il memoriale del colonnello Montezemolo e del vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, a Piazza, di fronte alle scuole ex elementari, interverranno: il Presidente del Comitato per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione del Consiglio Regione Piemonte, Domenico Ravetti e il prof. Domenico Rossetti.

A portare i saluti dell'amministrazione comunale e provinciale il vice sindaco Gabriele Campora e il consigliere Rocco Pulitanò. Tra le autorità attese: il sindaco di Genola, Flavio Gastaldi per le città e comuni decorati.

Ci saranno poi le testimonianze dei Presidenti dell’associazione partigiana “Ignazio Vian”, Billò, e dell’ANPI. Prestano gli onori militari, disposti dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, un Picchetto in armi del 32° Reggimento Genio Guastatori e Carabinieri in Grande Uniforme.

Sono stati assicurati i gonfaloni decorati di medaglia d’oro: Consiglio Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Cuneo, Boves, Alba, Ceresole d’Alba, Borgo san Dalmzzo; decorati di medaglia d’argento: Clavesana, Ceva, Pamparato, Genola; decorati di medaglia di bronzo: Mondovì, Roburent, Castellino Tanaro. Hanno inviato messaggi la marchesa Adriana Cordero Lanza di Montezemolo, figlia del Colonnello e Alessandro D’Aquisto, fratello di Salvo.

Saranno poi proposte le preghiere dai rappresentanti delle religioni cattolica, ortodossa, battista e musulmana.

Ha offerto i fiori per il monumento a Montezemolo e d’Acquisto, realizzato su bozzetto dell’artista cuneese Giovanni Gagino, la prof.sa Maria Luisa Garelli, figlia del martire di Mauthausen, avv. Piero Garelli. Saranno presenti parenti del col. Montezemolo e molti Sindaci ed Amministratori del monregalese e del cuneese.