Sfera Ebbasta, re della Trap italiana, approda a Collisioni per la sua unica tappa in Piemonte

Arriva a Collisioni il ‘Double Bill’ che migliaia di giovani stavano aspettando, con il ritorno del Re della Trap, campione di ascolti su Spotify Sfera Ebbasta, in un doppio concerto in programma domenica 13 luglio 2025 in piazza Medford ad Alba che vedrà protagonista anche l’attesissimo Kid Yugi, vera sorpresa del rap italiano con oltre 200 milioni di streaming, 4 dischi d’oro e un disco di platino.

Ad aprire la giornata di concerti ci sarà anche Nabi, il giovanissimo e brillante rapper italo-francese che sta conquistando il cuore delle nuove generazioni.

Una seconda maratona di concerti dedicata ai giovani e ai giovanissimi, che trasformerà nuovamente Alba nel cuore pulsante della musica contemporanea, crocevia di culture, contraddizioni sociali, sguardi inediti sul futuro e ritmi nuovi.

“Prosegue con grandi nomi la costruzione delle due giornate dedicate ai giovani che ci vede partner fin dalla prima edizione e che vedrà arrivare ad Alba migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze da tutta Italia” - sottolinea Tino Cornaglia, Presidente di Banca d’Alba – “La nostra volontà è quella di continuare a coinvolgere i nostri giovani Soci anche il prossimo anno”.

Un solo ticket consentirà di assistere a tutti gli show previsti nella giornata di domenica 13 luglio ad Alba. Biglietti disponibili on line da domani, giovedì 27 marzo ore 14, su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati. Biglietto Regular con posto unico in piedi al costo di 39.80 €. Golden Pit 63.25.

Collisioni è reso possibile grazie a:

Ministero dei Beni Culturali, Regione Piemonte, Città di Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d’Alba, Latterie Inalpi, Mercatò, Italy Good Wines, San Bernardo, Associazione Commercianti Albesi, Distillerie Berta, Compral, Michelis, Baratti e Milano.

SFERA EBBASTA

Pseudonimo di Gionata Boschetti, è un rapper italiano nato a Sesto San Giovanni nel 1992 e cresciuto a Cinisello Balsamo. Salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’album” XDVR” inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles, è uscito nel 2016 con Sfera Ebbasta e a seguire “Rockstar”, “Famoso” e “X2VR”, il secondo dei quali ha permesso all'artista di divenire il primo italiano a entrare nella Top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify. Nel 2020 è risultato essere l'artista ad aver venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019, con più di 4,2 milioni di copie tra album e singoli digitali. Al 2024 detiene inoltre il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della Top Singoli e maggior numero di settimane in prima posizione. Oltre ad essere l’unico rapper ad aver riempito nel 2024 due stadi di San Siro, a tutti questi record si aggiunge anche quello di essere l'artista con più platini di FIMI.

KID YUGI

Francesco Stasi ha iniziato a rappare già dai primi anni dell'adolescenza nel gruppo rap pugliese Saints Mob. Nel 2022 pubblica su Spotify il suo primo singolo ufficiale come Kid Yugi, “Grammelot”. Nello stesso anno esce “DEM”, in collaborazione con i rapper Tony Boy e Artie 5ive. A novembre 2022 viene distribuito il suo primo album, “The Globe”, certificato oro, il cui titolo è riferito al teatro a cielo aperto di Shakespeare, simile secondo Kid Yugi alla vita di strada, che spesso porta a fingere, come nel teatro. A maggio 2023 Yugii ha reso disponibile con il produttore Night Skinny l'EP “Quarto di bue”.

Nel 2024, rispettivamente a gennaio e a febbraio, ha pubblicato i singoli “Paganini” e “L'anticristo”, prima dell'uscita, a marzo, del secondo album “I nomi del diavolo”, che ha debuttato direttamente in testa alla classifica album FIMI e ha ricevuto la certificazione di disco di platino.

NABI

Nabi Kichta è un'artista classe 2004, madrelingua francese, originario della Guinea. Progetto dopo progetto, è riuscito a diventare sempre più riconoscibile attraverso sonorità originali e testi personali, anche grazie ad alcuni elementi distintivi come il lupo, il numero 46 ed il vestiario. I singoli “Felicità” in collaborazione con Néza, "Guérrila" e “Plaquette” gli hanno permesso, macinando numerosi milioni di streaming, di posizionarsi come uno dei volti emergenti più interessanti del panorama rap hip hop italiano.