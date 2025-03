Valdieri celebra l’80° anniversario della Liberazione e "le radici della Costituzione"

Il Comune di Valdieri e l’Ente Aree Protette Alpi Marittime, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo e l’Istituto Comprensivo di Robilante, lanciano “Le radici della Costituzione”. Un progetto ideato per celebrare l’80° anniversario della Liberazione e i valori fondanti della nostra Costituzione, intrecciando natura, storia e partecipazione collettiva.

Martedì 1° aprile gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Valle Gesso prenderanno parte alla piantumazione di 12 gelsi lungo l’itinerario escursionistico che da Valdieri conduce al santuario della Madonna del Colletto sullo spartiacque tra le valli Gesso e Stura.

Ognuno dei dodici alberi è simbolicamente dedicato ai dodici valorosi partigiani (Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Leandro Scamuzzi, Dino Giacosa, Enzo Cavaglion, Riccardo Cavaglion, Ugo Rapisarda, Giancarlo Spirolazzi, Ildo Vivanti, Dado Soria, Leonardo Ferrero, Arturo Felici) che, nel 1943, proprio in questi luoghi, fondarono la “Banda Italia Libera” e furono tra i promotori della Resistenza italiana, culminata nel 1945 con la Liberazione del Paese dal nazifascismo.

Allo stesso tempo, i gelsi rappresentano i 12 Principi Fondamentali della Costituzione Italiana, i valori su cui si fonda la nostra Repubblica. Presso ogni pianta sarà installato un pannello con il testo un articolo dei Principi Fondamentali abbinato al nome di un partigiano.

“Le radici della Costituzione” è più di un evento commemorativo: è un’opportunità per riflettere, riscoprire un’eredità condivisa e rendere omaggio a chi ha lottato per un futuro di pace e libertà. Un invito rivolto a tutta la comunità per riconnettersi con la propria storia e i propri valori.

L’attività con le scuole fa da prologo all’evento di domenica 13 aprile, presso Madonna del Colletto (Valdieri), durante il quale si celebrerà l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Sarà una giornata di festa, dedicata alla memoria e alla condivisione di pensieri e riflessioni, in uno dei luoghi simbolo della nascita della Resistenza Italiana.

Il progetto “Le radici della Costituzione” è sostenuto da Comune di Valdieri ed Ente Aree Protette Alpi Marittime, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo e con l’Istituto Comprensivo di Robilante, con il supporto di Comitato Vivere la Costituzione, ANPI Provincia di Cuneo, ANPI Borgo San Dalmazzo e Valli, Fondazione Nuto Revelli, Coordinamento Pace e Disarmo, Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri e Unità pastorale della Valle Gesso.