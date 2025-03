"Grazie al primario di Oculistica dell’Ospedale di Savigliano e alla sua equipe"

Gentile direttore,

Voglio rivolgere un ringraziamento sentito e doveroso al dottor Marco Leto, primario di Oculistica dell’Ospedale di Savigliano e alla sua equipe.

Il dottor Leto mi aveva già operata di cataratta ad entrambi gli occhi ed ultimamente, constatata la presenza di una ptosi bilaterale, è intervenuto con la resezione del muscolo elevatore (in verità io non credevo possibile si potesse effettuare questa operazione in una struttura pubblica!).

L’intervento è perfettamente riuscito e, se adesso ho una visione più chiara e completa, il merito va alla competenza e alla professionalità del dottor Leto e della sua equipe.

Grazie veramente di cuore!

Ornella Priotto – Bagnolo Piemonte