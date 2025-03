Il Comune di Bra firma la Dichiarazione sulla Fraternità Umana

Anche il Comune di Bra ha sottoscritto la “Dichiarazione sulla Fraternità Umana” accogliendo l’invito di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Fondazione “Fratelli Tutti” che ha proposto l’iniziativa in occasione del 4 aprile 2025, data simbolica scelta per avviare la costruzione di un movimento di enti locali che condivide il tema della fraternità nel proprio agire. La Giunta comunale braidese ha adottato quindi all’unanimità la delibera che impegna “le Amministrazioni comunali a sottoscrivere la Dichiarazione sulla Fraternità Umana (firmata già da diversi Premi Nobel, rappresentanti di Organizzazioni internazionali insignite del Nobel per la Pace e dalla Santa Sede) e a condividere le iniziative di Anci e Fondazione Fratelli Tutti per avviare la costruzione di una rete che, ispirandosi proprio al principio di fraternità, si sostanzi in azioni concrete e nell’istituzione di tavoli di lavoro locali in collaborazione con i diversi attori sociali presenti sul territorio, con le associazioni di rappresentanza dei cittadini e del terzo settore”.

“Abbiamo aderito in modo sentito a questa iniziativa – commenta il sindaco Gianni Fogliato – perché ne condividiamo i valori e i principi. Inoltre il Comune di Bra da qualche anno ha introdotto il principio della fraternità nel suo Statuto (Capo 1, art. 12, comma 2) e da tempo fa parte del movimento delle Città per la Fraternità, ispirato a Chiara Lubich, cittadina onoraria di Bra”.