Joy of Moving ad Alba: il corso per l'avviamento alla pratica sportiva parte il 12 aprile

Il movimento non è solo una questione di muscoli, ma una chiave per la crescita armoniosa del bambino, nella mente e nel corpo. È da questo principio che nasce Joy of moving, il metodo educativo ideato per favorire lo sviluppo integrale delle bambine e dei bambini attraverso il gioco, la relazione e l’attività fisica. Un metodo che da Alba ha superato i confini e che oggi torna protagonista in città con un corso rivolto a tutte le associazioni sportive e agli operatori che lavorano con le fasce d’età più piccole, senza distinzione di disciplina.

Due le date in programma: il 12 aprile presso il Village Joy of moving e il 31 maggio in una palestra comunale.

"Parliamo di un’opportunità concreta di formazione e crescita per il nostro territorio", spiega Davide Tibaldi, assessore allo Sport del Comune di Alba -. l metodo Joy of moving è un’eccellenza nata qui, dalla collaborazione tra il Gruppo Ferrero, Soremartec, l’Università di Roma Foro Italico, il Coni e il Miur del Piemonte. Il corso è aperto a tutti gli educatori, allenatori e operatori che vogliano approfondire un approccio che sposta l’attenzione dalla prestazione al divertimento, dall’antagonismo alla relazione".

Il percorso formativo si inserisce in un disegno più ampio: "Vogliamo coinvolgere il mondo dello sport in una visione più educativa e inclusiva, capace di lasciare un segno positivo nella crescita dei più piccoli. Dopo il corso partirà un calendario di iniziative dedicate alle famiglie, con le ‘Domeniche di movimento, gioco e sport’, una al mese, nei diversi centri sportivi cittadini. Un vero e proprio tour pensato per far vivere ai bambini esperienze significative e inclusive, all’insegna della gioia di muoversi".

Nato da un progetto di ricerca triennale condotto ad Alba a partire dal 2012, Joy of moving ha coinvolto inizialmente oltre mille bambini delle scuole primarie, guidati da 18 laureati in scienze motorie formati da un comitato scientifico. I risultati sono stati evidenti: miglioramento delle competenze fisiche, motorie, cognitive e relazionali. Un successo che ha portato il Gruppo Ferrero a sviluppare, sulla base di questa esperienza, il progetto Kinder Joy of moving, oggi attivo in oltre 34 Paesi e in grado di raggiungere ogni anno più di 3 milioni di bambini.